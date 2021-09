Paris Galerie Saint-Séverin île de France, Paris Rosa Maria Unda Souki Galerie Saint-Séverin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

“Intérieurs infinis” – Installation et exposition. Rosa Maria Unda Souki est née en 1977 à Caracas au Venezuela. Après un master en art au Brésil, elle s’installe à Paris de 2004 à 2011, puis s’établit à Belo Horizonte plusieurs années, avant de revenir à Paris en 2019.Son travail porte sur la mémoire et l’importance de la « maison ». Ses œuvres – intimes – interrogent « la permanence des lieux et des objets, et la fugacité de la présence humaine ».Le triptyque traduit, par la transparence de la peinture, la fluidité entre les espaces intérieurs-extérieurs et les résonances du végétal en climat tropical. L’artiste invente des espaces et imagine les relations qui s’y développent au-delà des limites culturelles ou géographiques. Elle y évoque une idée de l’infini, qu’elle déploie ici dans une approche contemplative. https://www.undasouki.com/ https://www.instagram.com/undasouki/?hl=fr https://www.facebook.com/UndaSouki Avec le commissariat d’Odile Burluraux Nuit Blanche -> Nuit Blanche Galerie Saint-Séverin 4 rue des prêtres Saint-Séverin Paris 75005

Contact :Galerie Saint-Séverin

@ Rosa Maria Unda Souki Courtesy Galerie Ariane C-Y

