Rosa Burzstein : Rosa Compagnie du Café-Théâtre, 21 mai 2022, Nantes.

2022-05-21 Représentations du 19 au 21 mai 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. Ancienne comédienne classique convertie à l’humour, Rosa Burzstein fait figure d’ovni sur la planète du stand-up. Rosa, son seule-en-scène, sorte de thérapie loufoque en pyjama sur les difficultés de trouver (et garder) l’amour à l’ère Tinder, est tout sauf un énième spectacle de trentenaire célibataire. “Ma relation la plus longue, sept ans, c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines, les lundis à 15 heures : mon psy !” S’appuyant sur un texte précis et un jeu hors pair, Rosa Burzstein parle de couple, de plaisir féminin, de consentement et de sexe sans tabou, avec naturel, espièglerie et surtout une lucidité implacable. Oscillant sans cesse entre la folie et l’autodérision, elle ose tout et vise souvent juste. Une artiste à suivre, qui ne manquera pas de progresser.

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com