Rosa Bursztein – Rosa THEATRE DE LA CITE, 10 février 2023, NICE.

Rosa Bursztein – Rosa THEATRE DE LA CITE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-11-25 20:30. Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L1-1029658 L2-1029659 L3-1029660) Présente: ce spectacle Ancienne comédienne classique convertie à l’humour, Rosa Bursztein fait figure d’ovni sur la planète du stand-up.Rosa, son seule-en-scène, sorte de thérapie loufoque en pyjama sur les difficultés de trouver (et garder) l’amour à l’ère Tinder, est tout sauf un énième spectacle de trentenaire célibataire. « Ma relation la plus longue, sept ans, c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines, les lundis à 15 heures : mon psy ! ». S’appuyant sur un texte précis et un jeu hors pair, Rosa Burzstein parle de couple, deplaisir féminin, de consentement et de sexe sans tabou, avec naturel, espièglerie et surtout une lucidité implacable. Oscillant sans cesse entre la folie et l’autodérision, elle ose tout et vise souvent juste. Une artiste à suivre, qui ne manquera pas de progresser.Complexes, névroses, célibat, plaisir féminin, histoires de cul foireuses, rendez-vous chez le psy, relations avec ses parents ou rapport à sa judaïté… il y a, chez cette humoriste parisienne de 31 ans, une urgence de dire haut et fort sa vérité et de s’en amuser. « Au moment de #metoo, je souffrais de mon métier de comédienne, de ne pas parler, de n’exister que dans le regard de l’autre, de devoir être choisie.J’ai passé des années à entendre que j’étais trop grosse parce que je faisais une taille 40 ou que j’étais trop vieille pour les rôles. Le stand-up m’a permis de retrouver ma voix, en tant que femme. »N° téléphone accès PMR : 02 40 89 65 01 Rosa Bursztein EUR21.8 21.8 euros

Votre billet est ici

THEATRE DE LA CITE NICE 3, rue Paganini 6000

LA COMPAGNIE CAFE THEATRE (L1-1029658 L2-1029659 L3-1029660) Présente: ce spectacle Ancienne comédienne classique convertie à l’humour, Rosa Bursztein fait figure d’ovni sur la planète du stand-up.

Rosa, son seule-en-scène, sorte de thérapie loufoque en pyjama sur les difficultés de trouver (et garder) l’amour à l’ère Tinder, est tout sauf un énième spectacle de trentenaire célibataire. « Ma relation la plus longue, sept ans, c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines, les lundis à 15 heures : mon psy ! ». S’appuyant sur un texte précis et un jeu hors pair, Rosa Burzstein parle de couple, deplaisir féminin, de consentement et de sexe sans tabou, avec naturel, espièglerie et surtout une lucidité implacable. Oscillant sans cesse entre la folie et l’autodérision, elle ose tout et vise souvent juste. Une artiste à suivre, qui ne manquera pas de progresser.

Complexes, névroses, célibat, plaisir féminin, histoires de cul foireuses, rendez-vous chez le psy, relations avec ses parents ou rapport à sa judaïté… il y a, chez cette humoriste parisienne de 31 ans, une urgence de dire haut et fort sa vérité et de s’en amuser. « Au moment de #metoo, je souffrais de mon métier de comédienne, de ne pas parler, de n’exister que dans le regard de l’autre, de devoir être choisie.J’ai passé des années à entendre que j’étais trop grosse parce que je faisais une taille 40 ou que j’étais trop vieille pour les rôles. Le stand-up m’a permis de retrouver ma voix, en tant que femme. »

N° téléphone accès PMR : 02 40 89 65 01.2023-11-17.

Votre billet est ici