Rosa Bursztein dans “Rosa”, 12 mai 2022, .

Rosa Bursztein dans “Rosa”

2022-05-12 – 2022-05-12

16 16 Cher public, il faut que vous sachiez, avant de prendre vos places, que ma relation la plus longue, 7ans, c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines le lundi à 15h : mon psy !



Pour que ça dure entre un homme et moi, faut pas qu’on se touche et que ce soit principalement moi qui parle.

Pendant une heure, on va un peu être en couple.

Rosa Bursztein débarque à l’Art Dû pour présenter son spectacle “Rosa” .

Cher public, il faut que vous sachiez, avant de prendre vos places, que ma relation la plus longue, 7ans, c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines le lundi à 15h : mon psy !



Pour que ça dure entre un homme et moi, faut pas qu’on se touche et que ce soit principalement moi qui parle.

Pendant une heure, on va un peu être en couple.

dernière mise à jour : 2022-03-01 par