Les Oiseaux des Buttes Chaumont Rosa Bonheur Buttes Chaumont Paris, 15 mars 2023, Paris.

Les Oiseaux des Buttes Chaumont 15 mars – 20 septembre, les mercredis Rosa Bonheur Buttes Chaumont 5 euros de l’heure

Balade tranquille au Parc des Buttes Chaumont, à Paris, en semaine, de 7h15 à 9h15 du matin.

Je mets l’accent sur l’éthologie, en mode « slow-birding »: on prend le temps d’observer et de comprendre le comportement des oiseaux, de s’émouvoir et d’expliquer ce qui se passe dans la vie d’un héron, d’un rougegorge, d’un merle, d’un pic vert…

Parce que les oiseaux sont un portail accessible, charismatique, pour découvrir tout le fonctionnement du vivant, les mécanismes de l’évolution, les lois qui gouvernent les écosystèmes, et une passerelle idéale pour s’intéresser ensuite à toute la faune et flore d’un milieu naturel, même urbain.

Apprendre, pour ensuite participer à des projets de science participative, écocitoyennes, pour celles et ceux qui le désirent, à l’heure du sursaut écologique.

Photo de la Mésange Bleue (c) Anne Lisbet Tollånes.

Durée : 2h00

Activité organisée par David – Ornithologue guide naturaliste et éducateur environnement

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-des-buttes-chaumont-1

Rosa Bonheur Buttes Chaumont Rosa Bonheur Buttes Chaumont Paris 75019 Quartier du Combat Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-des-buttes-chaumont-1 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-des-buttes-chaumont-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T08:30:00+01:00 – 2023-03-15T10:30:00+01:00

2023-09-20T09:15:00+02:00 – 2023-09-20T11:15:00+02:00

Nature Sortie nature