Asnières – Les dimanches mécaniques Rosa Bonheur Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine

Asnières – Les dimanches mécaniques Rosa Bonheur, 15 avril 2023, Asnières-sur-Seine. Asnières – Les dimanches mécaniques 15 avril – 15 juillet, les samedis Rosa Bonheur Entretien courant et simple (réglages freins, dérailleurs, gonflage pneus, crevaisons, hauteur de selle et guidon…), mise à dispo (vente) de certains consommables (chambre à air ou patin de freins). Un bénévole expérimenté est présent pour vous guider dans ces opérations.

Modalités

1 vélo par foyer. Les mineurs doivent être accompagnés d’au moins un des parents.

A discrétion : Adhésion à MDB avec les différentes formules pour ateliers et balades.

Adhésion 5€ à Paris En Selle pour soutien et infos projets d’aménagement cyclables. Cet atelier est entièrement bénévole et n’entend pas concurrencer les magasins de cycles, qui vous accueilleront toute l’année. Rosa Bonheur Quai du docteur Dervaux – Asnières Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Autres Lieu Rosa Bonheur Adresse Quai du docteur Dervaux - Asnières Ville Asnières-sur-Seine Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Rosa Bonheur Asnières-sur-Seine

Rosa Bonheur Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-seine/

Asnières – Les dimanches mécaniques Rosa Bonheur 2023-04-15 was last modified: by Asnières – Les dimanches mécaniques Rosa Bonheur Rosa Bonheur 15 avril 2023 Asnières-sur-Seine Rosa Bonheur Asnières-sur-Seine

Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine