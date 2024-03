Rosa Bonheur (1822- 1897), peintre des animaux et femme émancipée Salle Ozanam Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 14h15 à 16h00

.Public adultes. payant

10 euros.

Rosa Bonheur fait figure d’exception parmi les artistes peintres du XIXe siècle français.

C’est une femme, et surtout, elle peint exclusivement des animaux. Alors que la plupart des jeunes filles de l’époque n’ont d’autre choix que de devenir femme au foyer, la jeune Rosa a résolu d’être peintre et de rester célibataire.

Formée par son père qui doit capituler devant son obstination, elle réussira son pari grâce à sa ténacité et son talent. Elle pourra ainsi gagner son indépendance et acheter une vaste demeure, le château de By en Seine et Marne. Femme libre et indépendante, avant l’heure, elle sera la première femme artiste décorée de la Légion d’honneur.

Salle Ozanam 92 bis, Boulevard Montparnasse 75014

Libre de droit Rosa Bonheur