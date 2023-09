Rosa Blum « Croque la vie » Le Baiser Salé Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. payant Tarif web : 18 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

« Croque la vie », un élan d’énergie et de vitalité allié à la douceur d’ambiances poétiques.

Rosa Blum voix, Eric Giband piano, Christian Leclerc basse/guitare

De Nina Simone à Leonard Cohen, en passant par Cat Stevens, ou encore Keith Jarrett, Barbara et Jacques Brel, Rosa Blum puise son inspiration dans un ensemble d’harmonies et de mondes très divers. La musique classique l’imprègne également et influence ses compositions et interprétations.

Rosa interprète avec élégance le blues, la soul et la pop. Mêlant ses compositions personnelles à quelques standards intemporels, elle déploie toute sa sensibilité et son art pour proposer des arrangements originaux.

Accompagnée de musiciens expérimentés et passionnés, Rosa Blum sait distiller une ambiance tour à tour raffinée et enjouée. Une belle harmonie entre voix, piano et guitare/basse.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzvocaldudimanche-rosa-blum-croque-la-vie-16h30

