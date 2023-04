Fête du Silberberg, 12 août 2023, Rorschwihr.

Fêtez le Silberberg à Rorschwihr le temps d’une soirée ! Tartes flambées, ambiance musicale et petite restauration complèteront cette ambiance festive !.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

Rorschwihr 68590 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the Silberberg in Rorschwihr for an evening! Tartes flambées, musical atmosphere and small catering will complete this festive atmosphere!

¡Celebre el Silberberg en Rorschwihr durante una velada! Tartas flambeadas, música y pequeños restaurantes completarán este ambiente festivo

Feiern Sie einen Abend lang auf dem Silberberg in Rorschwihr! Flammkuchen, musikalische Untermalung und kleine Snacks runden das festliche Ambiente ab!

