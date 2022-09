Rorre Ecco – DJ Set

Rorre Ecco – DJ Set, 14 octobre 2022, . Rorre Ecco – DJ Set



2022-10-14 23:30:00 23:30:00 – 2022-10-14 EUR 7 10 Quand il y en a plus il y en a encore ! Retrouvez la DJ Rorre Ecco aprês Pauline Croze pour un set disco/electro enflammé !



Rorre Ecco (electro/disco)

Bien connue des scênes de la région pour ses goûts éclectiques elle est également résidente radio grenouille avec son émission Ecce Ecco ainsi que de la Rasputin et membre du collectif féminin Ovairedose. Rendez-vous au Makeda vendredi 14 octobre. Retrouvez la DJ Rorre Ecco aprês Pauline Croze pour un set disco/electro enflammé ! dernière mise à jour : 2022-09-20 par

