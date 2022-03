Roraïma + Drive to Amnesia Dropkick Bar Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dropkick Bar Orléans, le samedi 2 avril à 20:00

Roraïma est un duo orléanais de trip-hop instrumental. [https://www.youtube.com/watch?v=yQenQGv6otE](https://www.youtube.com/watch?v=yQenQGv6otE) Drive to Amnesia est un groupe de synth-pop / électro-pop orléanais. [https://www.youtube.com/watch?v=6EkD9yT4QW0](https://www.youtube.com/watch?v=6EkD9yT4QW0) [https://www.facebook.com/events/659933248388813/?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/659933248388813/?ref=newsfeed)

5 euros

Concert Dropkick Bar Orléans 37 place du Châtelet 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:00:00

