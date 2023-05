Cavalcade de Lascours Lascours, 27 août 2023, Roquevaire.

La Fête de la Saint Eloi (patron des charretiers) est célébrée entre la moisson et la vendange.

2023-08-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-27 . .

Lascours

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Feast of Saint Eloi (patron saint of carters) is celebrated between the harvest and the grape harvest

La fiesta de San Eloi (patrón de los carreteros) se celebra entre la vendimia y la vendimia

Das Fest des Heiligen Eloi (Schutzpatron der Fuhrleute) wird zwischen der Ernte und der Weinlese gefeiert

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile