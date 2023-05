Les Huveaunades à Roquevaire Cours Négrel Féraud et Boulodrome Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Les Huveaunades à Roquevaire Cours Négrel Féraud et Boulodrome, 1 juillet 2023, Roquevaire. Depuis 2013, la ville de Roquevaire organise « les Huveaunades » dans le cadre des fêtes de l’Huveaune.

Cette manifestation propose des animations ouvertes à tous et entièrement gratuites..

2023-07-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-01 22:30:00. .

Cours Négrel Féraud et Boulodrome

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Since 2013, the city of Roquevaire organizes « Les Huveaunades » as part of the Huveaune river festival.

This event proposes animations opened to all and completely free. Desde 2013, la ciudad de Roquevaire organiza las « Huveaunades » en el marco de la fiesta del río Huveaune.

Este evento ofrece actividades abiertas a todos y totalmente gratuitas. Seit 2013 organisiert die Stadt Roquevaire « Les Huveaunades » im Rahmen der Huveaune-Feste.

Diese Veranstaltung bietet Animationen, die für alle offen und völlig kostenlos sind. Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu Cours Négrel Féraud et Boulodrome Adresse Cours Négrel Féraud et Boulodrome Ville Roquevaire Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Cours Négrel Féraud et Boulodrome Roquevaire

Roquevaire Cours Négrel Féraud et Boulodrome Roquevaire Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquevaire/

Les Huveaunades à Roquevaire Cours Négrel Féraud et Boulodrome 2023-07-01 was last modified: by Les Huveaunades à Roquevaire Cours Négrel Féraud et Boulodrome Cours Négrel Féraud et Boulodrome 1 juillet 2023 Cours Négrel Féraud et Boulodrome Roquevaire

Roquevaire Bouches-du-Rhône