Dédicaces du livre « Une vie de passion à l’école » de Michèle Négrel Lascours, 23 juin 2023, Roquevaire.

Ayant été une enseignante passionnée, l’auteur a écrit ce livre pour réfléchir à toutes les façons de donner à nos enfants le goût d’apprendre et le plaisir d’aller à l’école. C’est un livre positif rempli d’anecdotes et d’idées !. Familles

2023-06-23 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-23 21:00:00. .

Lascours Rue la Calade

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Having been a passionate teacher, the author wrote this book to reflect on all the ways we can make our children want to learn and enjoy school. It is a positive book filled with anecdotes and ideas!

Tras haber sido una apasionada de la enseñanza, la autora ha escrito este libro para reflexionar sobre todas las formas en que podemos hacer que nuestros hijos quieran aprender y disfrutar de la escuela. Es un libro positivo, lleno de anécdotas e ideas

Da die Autorin selbst eine leidenschaftliche Lehrerin war, hat sie dieses Buch geschrieben, um über all die Möglichkeiten nachzudenken, wie wir unseren Kindern die Lust am Lernen und die Freude am Schulbesuch vermitteln können. Es ist ein positives Buch voller Anekdoten und Ideen!

