Grand trail du Garlaban Roquevaire, dimanche 24 mars 2024.

Grand trail du Garlaban Roquevaire Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Pour les traileurs et amoureux du grand air.Sportifs

Amoureux de collines, de pierres et de dénivelés, vous ne serez pas déçus de découvrir les 3 parcours de « vrai trail » 13 km, 27 km et 41 km situé en plein cœur du massif du Garlaban, cher à Marcel Pagnol.

Départ boulevard Piot

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



