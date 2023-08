CHUCHOTIS AU COEUR DES PIERRES Roquessels, 16 septembre 2023, Roquessels.

Roquessels,Hérault

Chuchotis initié par le service culturel des Avant-Monts, vous propose une balade culturelle et Patrimoniale à Roquessels ponctuée d’impromptus artistiques. Tout public, gratuit sur inscription. Équipés d’une « carte aux trésors », et répartis en groupes, ils partent à la découverte de lieux patrimoniaux où, à chaque étape, les accueilleront des artistes (musicien, conteur, circassien ….)..

Chuchotis, an initiative of the Avant-Monts cultural service, offers a cultural and heritage walk through Roquessels, punctuated by artistic impromptus. Open to all, free with registration. Equipped with a « treasure map », and divided into groups, they set off to discover heritage sites where, at each stage, they will be welcomed by artists (musician, storyteller, circus performer, etc.).

Chuchotis, una iniciativa del servicio cultural Avant-Monts, propone un paseo cultural y patrimonial por Roquessels salpicado de impromptus artísticos. Abierto a todos, gratuito previa inscripción. Equipados con un « mapa del tesoro » y divididos en grupos, partirán al descubrimiento de lugares patrimoniales donde, en cada etapa, serán recibidos por artistas (músico, cuentacuentos, artista de circo, etc.).

Chuchotis, initiiert von der Kulturabteilung der Avant-Monts, lädt Sie zu einem kulturellen und denkmalpflegerischen Spaziergang durch Roquessels mit künstlerischen Improvisationen ein. Für alle Altersgruppen, kostenlos nach Anmeldung. Ausgestattet mit einer « Schatzkarte » und in Gruppen eingeteilt, machen sie sich auf den Weg, um Orte des Kulturerbes zu entdecken, an denen sie bei jeder Etappe von Künstlern (Musiker, Geschichtenerzähler, Zirkusartisten usw.) empfangen werden.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT AVANT-MONTS