En collaboration avec l'association Semeurs de Biodiversité et le Grand Site Sainte Victoire, nous vous proposons sur cette journée plusieurs activités :

– Accueil au sein du versant sud du massif Ste Victoire, espace naturel protégé,

– Ecobalade commentée sur une distance de 7km,

– Pratique guidée de méditation – pleine conscience,

– Introduction au “B.N.B.” (Bonheur National Brut),

– Atelier de sensibilisation à la biodiversité,

– Temps de renfort d’émotions positives,

– « Sit-spotting » de clôture.



Si ce programme vous séduit, nous vous encourageons à vous inscrire au plus tôt, le nombre de participants étant limité à 10 personnes max. Envie d'une paranthèse en pleine nature pour ralentir et se ressourcer ? A travers des pratiques guidées au coeur du massif Sainte Victoire, cette journée vous permettra une reconnection douce au corps et à la nature.

