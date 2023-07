JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LERAB LING, DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CULTUREL VIVANT DE LA TRADITION BOUDDHISTE TIBÉTAINE Roqueredonde, 16 septembre 2023, Roqueredonde.

Roqueredonde,Hérault

Une occasion de visiter un lieu unique inspiré par la tradition boudhiste tibétaine. Situé dans un très bel environnement naturel, le temple s’inspire des meilleurs exemples d’architecture des monastères tibétains. Nous offrirons un programme varié : visite guidée du temple, un trésor d’art sacré; méditation guidée pour les enfants et les adultes dans le temple ou en pleine n.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 17:30:00. EUR.

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



An opportunity to visit a unique place inspired by Tibetan Buddhist tradition. Set in beautiful natural surroundings, the temple is inspired by the best examples of Tibetan monastery architecture. We offer a varied program: a guided tour of the temple, a treasure trove of sacred art; guided meditation for children and adults in the temple or in the open air

Una oportunidad para visitar un lugar único inspirado en la tradición budista tibetana. Situado en un bello entorno natural, el templo se inspira en los mejores ejemplos de la arquitectura de los monasterios tibetanos. Ofreceremos un programa variado: visita guiada al templo, un tesoro de arte sacro; meditación guiada para niños y adultos en el templo o al aire libre; y visita al monasterio

Eine Gelegenheit, einen einzigartigen Ort zu besuchen, der von der tibetischen buddhistischen Tradition inspiriert wurde. Der Tempel befindet sich in einer wunderschönen natürlichen Umgebung und ist von den besten Beispielen der tibetischen Klosterarchitektur inspiriert. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm: Führungen durch den Tempel, eine Schatzkammer sakraler Kunst, geführte Meditationen für Kinder und Erwachsene im Tempel oder in der Natur

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC