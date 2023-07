Gabriel Coulet – Journées Européennes du Patrimoine Roquefort-sur-Soulzon, 12 juillet 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

Visite de la cave. Exposition sur le Roquefort Gabriel Coulet : matériels d’antan utilisés pour la fabrication du fromage. Petit film documentaire de 10 mn sur le Roquefort. L’histoire de la famille Coulet depuis 5 générations..

fin : . .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



Visit to the cave. Exhibition on Gabriel Coulet Roquefort: old equipment used in making the cheese. Short 10 min documentary film about Roquefort.

Visita de la bodega. Exposición sobre el Roquefort Gabriel Coulet: equipos antiguos utilizados para fabricar el queso. Cortometraje documental de 10 minutos sobre el queso Roquefort. La historia de la familia Coulet durante 5 generaciones.

Besichtigung des Weinkellers. Ausstellung über den Roquefort Gabriel Coulet: Materialien aus früheren Zeiten, die zur Herstellung des Käses verwendet wurden. Kleiner 10-minütiger Dokumentarfilm über Roquefort. Die Geschichte der Familie Coulet seit fünf Generationen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN