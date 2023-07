Caves Société – Journées Européennes du Patrimoine Roquefort-sur-Soulzon, 1 juillet 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

Visite des caves d’affinage du célèbre fromage. Maquette animée sur la formation du site. Vidéo sur la fabrication en fromagerie. Son et lumière sur la construction des caves..

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



Visits to this famous cheese’s maturing caves. Discover the animated model that tells you about the formation of the site, the sound and light display about the caves formed from the scree at the foothills of the calcareous cliffs of Combalou.

Visita de las bodegas de maduración del famoso queso. Modelo animado de la formación del yacimiento. Vídeo sobre el proceso de producción en la quesería. Espectáculo de luz y sonido sobre la construcción de las bodegas.

Besichtigung der Reifekeller des berühmten Käses. Animiertes Modell über die Entstehung der Anlage. Video über die Herstellung in der Käserei. Ton und Licht über den Bau der Keller.

