Hivernale Des Templiers, 2 décembre 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

L’Hivernale des Templiers est placée sous le signe du terroir et des traditions. Pour sa nouvelle édition, ce trail atypique vous propose désormais des parcours époustouflants. Liberté maximale garantie..

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-03 . .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



The Hivernale des Templiers is deeply rooted in the terroir and local traditions. The new edition of this atypical sport contest offers you five amazing Trail Running courses a guaranteed maximum freedom.

La Hivernale des Templiers se sitúa bajo el signo de la tierra y las tradiciones. En su nueva edición, este atípico sendero ofrece ahora rutas impresionantes. Máxima libertad garantizada.

Der Hivernale des Templiers steht ganz im Zeichen der Region und der Traditionen. Für seine neue Ausgabe bietet Ihnen dieser atypische Trail nunmehr atemberaubende Strecken. Maximale Freiheit garantiert.

Mise à jour le 2023-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN