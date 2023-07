Roq’n Brebis Roquefort-sur-Soulzon, 20 juillet 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

C’est la 5ème Edition de Roq’N Brebis, venez festoyer avec le comité jusqu’au bout de la vie.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



It’s the 5th edition of Roq’N Brebis, come and feast with the committee until the end of life!

Es la 5ª edición de Roq’N Brebis, ¡ven y date un festín con el comité hasta el fin de tus días!

Es ist die 5. Ausgabe von Roq’N Brebis, feiern Sie mit dem Komitee bis zum Ende des Lebens

