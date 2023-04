ZE TWOMENCHAUDS jouent MOLIERE enfin, presque… Espace Arlabosse, 18 novembre 2023, Roquefort.

Avec Antoine Defoort et Bruno Macheboeuf. Le duo puise dans les texte de Molière et la prose du 21 ème siècle pour conter avec humour, musique et facétie, les différents moments de cette journée jusqu’à l’incarcération de Fouquet….

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 . EUR.

Espace Arlabosse Route du Stade

Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With Antoine Defoort and Bruno Macheboeuf. The duo draws from Molière’s texts and the prose of the 21st century to tell with humor, music and facetiousness, the different moments of this day until Fouquet’s incarceration?

Con Antoine Defoort y Bruno Macheboeuf. El dúo se inspira en los textos de Molière y en la prosa del siglo XXI para narrar con humor, música y faceta los diferentes momentos de este día hasta el encarcelamiento de Fouquet?

Mit Antoine Defoort und Bruno Macheboeuf. Das Duo schöpft aus den Texten von Molière und der Prosa des 21. Jahrhunderts, um mit Humor, Musik und Witz die verschiedenen Momente dieses Tages bis zur Inhaftierung von Fouquet zu erzählen

