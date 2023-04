Marché de Producteurs Dans le village, 12 juillet 2023, Roquefort.

Premier marché de Producteurs à ROQUEFORT. Il sera animé par un orchestre..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Dans le village Sur le Placié Charles de Gaulle

Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



First market of Producers in ROQUEFORT. It will be animated by an orchestra.

Primer mercado agrícola de ROQUEFORT. Estará animado por una orquesta.

Erster Bauernmarkt in ROQUEFORT. Er wird von einem Orchester musikalisch umrahmt.

Mise à jour le 2023-02-13 par OT Destination Agen