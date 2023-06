Terra Aventura : Estamponné « Roquefort » ! Roquefort, 30 juin 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

C’est parti pour de nouvelles z’aventure en famille sur 3 kms au coeur de la cité jacquaire de Roquefort.

Ce bon vieux Zacquet a encore perdu la boussole ! Il lui a fallu 3 jours pour regagner le Roquefort landais ! Maintenant sur la bonne voie, une pause s’impose mais encore a-t-il tout pour ?.

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s off for a new 3 km family adventure in the heart of Roquefort’s jacquaire town.

Good old Zacquet has lost his compass again! It took him 3 days to get back to Roquefort Landais! Now that he’s on the right track, it’s time to take a break, but does he have what it takes?

Una nueva aventura familiar de 3 km en el corazón de Roquefort.

El bueno de Zacquet ha vuelto a perder la brújula Ha tardado 3 días en volver a Roquefort Landais Ahora que está en el buen camino, es hora de tomarse un descanso, pero ¿tiene todo lo que necesita?

Auf geht’s zu neuen z’Abenteuern mit der Familie auf einer 3 km langen Strecke im Herzen der Jakobsstadt Roquefort.

Der gute alte Zacquet hat schon wieder den Kompass verloren! Er hat drei Tage gebraucht, um das Roquefort in den Landes wieder zu erreichen! Jetzt ist er auf dem richtigen Weg, eine Pause ist angebracht, aber er hat immer noch alles für ?

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Landes d’Armagnac