ENS – LES FLEURS SAUVAGES DE ROQUEFEUIL, 21 juillet 2023, Roquefeuil.

2 km / Facile

Rendez-vous à la mare des fées, tout droit en traversant le village

Un après-midi sur le plateau de Sault à la découverte de la flore sauvage. En rentrant le marché des producteurs nous attend.

Réservation obligatoire..

2023-07-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-21 18:00:00. .

Roquefeuil 11340 Aude Occitanie



2 km / Easy

Meet at the « mare des fées », straight ahead through the village

An afternoon on the plateau of Sault to discover the wild flora. On the way back, the producers’ market is waiting for us.

Reservation required.

2 km / Fácil

Encuentro en el estanque de las hadas, todo recto a través del pueblo

Una tarde en la meseta de Sault para descubrir la flora salvaje. A la vuelta, nos espera el mercado de los agricultores.

Reserva obligatoria.

2 km / Leicht

Treffpunkt am « mare des fées », geradeaus durch das Dorf

Ein Nachmittag auf dem Plateau de Sault, um die wilde Flora zu entdecken. Auf dem Rückweg erwartet uns der Bauernmarkt.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude