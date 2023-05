Journées Mondiales de l’Océan, 7 juin 2023, Roquebrune-sur-Argens.

Roquebrune-sur-Argens,Var

Les océans sont source de vie pour l’humanité. Du 7 au 11 juin 2023, Roquebrune-sur-Argens célèbre les journées mondiales de l’Océan.

Un riche programme est proposé avec des expositions, nettoyages des fonds marins et la découverte d’activités nautiques..

Roquebrune-sur-Argens 83380 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The oceans are the source of life for humanity. From the 7th to the 11th of June 2023, Roquebrune-sur-Argens celebrates the World Ocean Days.

A rich program is proposed with exhibitions, cleaning of the sea bed and the discovery of nautical activities.

Los océanos son fuente de vida para la humanidad. Del 7 al 11 de junio de 2023, Roquebrune-sur-Argens celebra el Día Mundial de los Océanos.

Se propone un rico programa con exposiciones, limpieza de los fondos marinos y descubrimiento de actividades náuticas.

Die Ozeane sind die Quelle des Lebens für die Menschheit. Vom 7. bis 11. Juni 2023 feiert Roquebrune-sur-Argens die Weltozean-Tage.

Es wird ein reichhaltiges Programm mit Ausstellungen, Säuberungen des Meeresbodens und der Entdeckung von Wassersportaktivitäten angeboten.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens