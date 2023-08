Roc d’Azur Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens, 4 octobre 2023, Roquebrune-sur-Argens.

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 100 000 visiteurs sur 5 jours !.

Since the very first Roc d’Azur organised in 1984 by Stéphane Hauvette with just 7 competitors, the event has continually grown into a 5-day festival which attracts over 20,000 participants, 300 exhibitors and 100,000 visitors!

Desde 1984 y la primera edición organizada por Stéphane Hauvette con 7 competidores, el Roc d’Azur ha ido a más, reuniendo durante 5 días a más de 20.000 participantes, 300 expositores y 100.000 visitantes

Seit 1984, wobei das erste Rennen von Stéphane Hauvette mit 7 Konkurrenten gestartet wurde, wächst der Roc d‘Azur immer weiter. Nun versammeln sich über 20.000 Teilnehmer, 300 Aussteller und 100.000 5 Tage lang anlässlich dieser Veranstaltung!

