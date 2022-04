ROQUEBRUN, HISTOIRES D’UN SOIR Saint-Pons-de-Thomières, 29 juillet 2022, Saint-Pons-de-Thomières.

2022-07-29 – 2022-07-29

Saint-Pons-de-Thomières Hérault

13 EUR La tour médiévale, l’Orb, la baignade, les orangers et les vignes… la douceur de vivre ! Mais êtes-vous déjà vraiment entré dans le village ? Car la pente est raide et bien souvent on ne pense pas à lever les yeux. Alors aujourd’hui vous aurez l’occasion de le découvrir tranquillement, en soirée et en s’arrêtant pour toucher le marbre des portes, admirer le paysage mais aussi pour écouter des histoires réelles et fantastiques.

Visite guidée du village typique de Roquebrun.Partez à la découverte du “Petit Nice” de l’Hérault, de ses ruelles et son histoire…

