2022-06-18 11:00:00 – 2022-06-18 00:00:00

Roquetaillade-et-Conilhac Aude Roquetaillade-et-Conilhac EUR 5 Prenez de l’altitude et venez découvrir le beau terroir de Roquetaillade !

Un verre à la main, parcourez le village et poussez les portes de ces lieux mystérieux où les vins de Limoux prennent vie. Discutez avec les vignerons de Roquetaillade et ses alentours, dégustez leurs vins, goûtez à une sélection de produits locaux et admirez les expositions artistiques qui jalonnent votre parcours.

Une soirée festive viendra clôturer la journée en musique ! Tarifs : 5€ le verre

Restauration sur place toute la journée. asso.fontevivo@gmail.com +33 6 76 77 02 51 https://www.facebook.com/Roque-En-Vin-571621923211124 Roquetaillade-et-Conilhac

dernière mise à jour : 2022-05-11 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin

