Rootstock 2021 – Online Pommard, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pommard.

Rootstock 2021 – Online 2021-07-10 – 2021-07-11

Pommard Côte-d’Or Pommard

Les samedi 10 et dimanche 11 juillet prochains, ROOTSTOCK s’associe à VIVANT, la première plateforme d’expériences digitales autour du vin, afin de proposer 48 heures d’expériences interactives en live. L’événement réunira jeunes talents, musiciens établis, vignerons engagés pour une agriculture responsable, et conseillers en vin professionnels afin d’offrir un week-end inoubliable mêlant les mondes de la musique et du vin comme jamais auparavant.

Programmation :

L’IMPÉRATRICE + LAST TRAIN + VICTOR SOLF + GREAT MOUNTAIN FIRE + THEO LAWRENCE + MOUNDRAG

Billets :

Expérience Musique

– Bénéficiez d’un accès illimité à la plateforme VIVANT pendant 48 heures

– Participez à toutes les expériences ROOTSTOCK en direct

– Votez pour le Prix Artiste Découverte

Expérience Musique et Vin

– Bénéficiez d’un accès illimité à la plateforme VIVANT pendant 48 heures

– Participez à toutes les expériences ROOTSTOCK en direct

– Dégustez 6 vins français produits selon une agriculture durable

– Votez pour le Prix Artiste Découverte

Informations et réservations : https://rootstockmusic.com/fr/2021experiences/

