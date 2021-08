Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil ROOTS SOUND A LA CHILENA La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

ROOTS SOUND A LA CHILENA La Marbrerie, 18 septembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 20h30 à 2h

payant

Le Chili fait sa fête à La Marbrerie le samedi 18 septembre 2021 ! Au Programme : – Los Paquitos – Los Huracanes : Cumbia Chilena – Dj Inti + guest Infos pratiques : Ouverture du bar et de la cantine à 19h Début des concerts à 20h30 SITUATION SANITAIRE Le pass sanitaire est devenu obligatoire dans tous les lieux culturels le 21 juillet 2021. Pour entrer à La Marbrerie, vous devrez donc être muni de votre . Concerts -> Musiques du Monde La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)

Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/roots-sound-a-la-chilena/ https://www.facebook.com/events/1205736866565943 Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-09-18T20:30:00+02:00_2021-09-19T02:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil