Au Programme : – Los Paquitos – Los Huracanes : Cumbia Chilena – Dj Inti + guest Infos pratiques : Ouverture du bar et de la cantine à 19h Début des concerts à 20h30 >> SITUATION SANITAIRE << Le pass sanitaire est devenu obligatoire dans tous les lieux culturels le 21 juillet 2021. Pour entrer à La Marbrerie, vous devrez donc être muni de votre ???? ?????????. Prévente : 9€ / Sur place : 12€ Le Chili fait sa fête à La Marbrerie le samedi 18 septembre 2021 ! La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

