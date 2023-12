Roots Engine + 1ère partie Soulafunk La Dame de Canton Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Un savant mélange de reggae, de soul et de funk ! Originaire de Paris, The Roots Engine est groupe de 8 musiciens pratiquant un reggae roots teinté de jazz, de dub et de soul. Portée par une voix féminine définitivement soul et des riffs de cuivres brillants, la formation a la volonté de partager une musique différente, singulière et sincère. Ils seront accompagnés en première partie par Soulafunk. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Contact : http://www.damedecanton.com/event/therootsengine-soulafunk/ https://www.billetweb.fr/the-roots-engine-1ere-partie-soulafunk

