ROOSBEEF + LUCKY FONZ III HET DEPOT – GROTE ZAAL, 24 mars 2023, LEUVEN.

Geheimzinnige, licht psychedelisch aandoende gitaarpop. Roosbeef is in 2005 opgericht door frontvrouw Roos Rebergen en drummer Tim van Oosten. Met ‘Ze Willen Wel Je Hond Aaien, Maar Niet Met Je Praten’ (2008) is de pers unaniem: dit debuut zou geschiedenis schrijven. En hoe! In 2020 is Roosbeef niet alleen meer de band van Roos Rebergen, maar net zo goed die van Tim Van Oosten, Pascal Deweze, Tom Pintens en Sjoerd Bruil, die de band als nieuwe gitarist vervoegt. 2022, 3 juni. Voor het eerst in twee jaar laat Roosbeef van zich horen met nieuw materiaal. ‘Arme Slechterik’ nestelde zich wekenlang in hoge rotatie op Radio 1. In dat nummer vraagt Rebergen zich af wat de duisternis zo aantrekkelijk maakt en wat onze nieuwsgierigheid triggert naar het geheimzinnige aspect van het leven. Wat hebben we te verbergen? 2022, 7 oktober. Met de wondermooie nieuwe single ‘Mandola’ kondigt Roosbeef een nieuw album aan dat op 20 januari 2023 het levenslicht zal zien. Het nummer is een mijmerende reflectie op de onzekerheden waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden. “Het leven lijkt de ander zo gemakkelijk af te gaan. Waarom kan ik niet doen en zijn zo als zij? Waarom is het voor mij zo moeilijk om de weg te vinden?”, vertelt Roos Rebergen over deze nieuwe single. 2023, 20 januari. Het nieuwe album van Roosbeef komt uit. De belangrijkste leidraad op de nieuwe worp is onmiskenbaar het live-gevoel dat de plaat met zich meedraagt. “Dat gevoel wilden we absoluut op het album vangen. We speelden alles met z’n vijven live in en maakten zo min mogelijk gebruik van overdubs zodat de spanning en onderkoelde sound overeind blijven.” Het album werd – net zoals de voorganger – opgenomen in Studio Jezus, de studio van producer & basisst Pascal Deweze.

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

2023, 20 januari. Het nieuwe album van Roosbeef komt uit. De belangrijkste leidraad op de nieuwe worp is onmiskenbaar het live-gevoel dat de plaat met zich meedraagt. "Dat gevoel wilden we absoluut op het album vangen. We speelden alles met z'n vijven live in en maakten zo min mogelijk gebruik van overdubs zodat de spanning en onderkoelde sound overeind blijven." Het album werd – net zoals de voorganger – opgenomen in Studio Jezus, de studio van producer & basisst Pascal Deweze.

