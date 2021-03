ROOMS & SPIRITS, 10 avril 2021-10 avril 2021, Montpellier.

EUR 15 35 Rooms & Spirits est un salon de dégustation privées de spiritueux. Il lieu les 10 et 11 avril au Belaroïa, dans le respect des règles sanitaires.

Il a l’originalité de se dérouler dans les chambres de cet hôtel, situé près de la gare pour des dégustation privées.

Les participants doivent obligatoirement réserver un créneau horaire (11h00-13h00, 13h00-15h00 ou 15h00-17h00) au cours duquel les dégustations s’enchainent toutes les 10 minutes. Les places ont volontairement été limitées pour respecter les règles sanitaires en vigueur.

Au programmes près de 80 spiritueux à découvrir ! Rooms and Spirits c’est plusieurs salon en un, on y retrouvera des Rhums, Whiskies, Gins mais aussi d’autres spiritueux, de nombreux médaillés et quelques exclusivités !

L’inscription est gratuite pour les professionnels du CHR sur présentation d’un justificatif professionnel. Quand aux particuliers spiricurieux le tarif est de 15€ le premier créneau de la journée et 20€ les suivants. Il n’est possible de réserver qu’un seul créneau horaire par jour.

