Roommates Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 25 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 mai au 4 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 17h à 18h10

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h10

et dimanche de 15h à 16h10

Le « nouveau » Ballet national de Marseille fête la richesse de la danse actuelle, dans un tour d’horizon en écritures majeures.

Depuis que le collectif (LA)HORDE a pris la direction du Ballet national de Marseille, il s’emploie à redéfinir l’action d’un Centre chorégraphique national et de sa direction. Il signe Room With a View, un manifeste spectaculaire en compagnie du compositeur et DJ Rone. On en verra ici un extrait, comme point culminant d’un ensemble de pièces courtes par lesquelles (LA)HORDE présente les écritures majeures qui ont forgé leur regard sur la danse. On y croisera les fulgurances de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, la musicalité et la fluidité de Lucinda Childs, le théâtre de danse surréel de Peeping Tom, l’audace technique et esthétique de François Chaignaud et Cecila Bengolea. La cerise sur le gâteau: à partir de ce panorama, le trio réalisera sa propre relecture de La Mort du cygne, une vision qui s’annonce audacieuse !

