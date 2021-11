Room with a view (spectacle de danse) Le Colisée, 5 mars 2022, Roubaix.

Figure de l’électro française, Erwan Castex (aka RONE) n’a pas son pareil pour insuffler une âme aux machines, et surtout repousser les frontières de son art. Après des collaborations avec le pape de la SF Alain Damasio ou l’astrophysicien Aurélien Barrau, cet érudit fait appel au collectif (LA)HORDE, désormais à la tête du CCN Ballet national de Marseille pour penser ensemble un spectacle explosif. Compositeur d’une rave-party apocalyptique, Rone a sculpté pour Room With A View d’envoûtants paysages sonores, ouvrant de nouveaux horizons. Le spectacle mêle ainsi musique et danse et donne une forme scénique à la révolte des jeunes générations face à l’effondrement économique, écologique et sociétal qui menace. Les interprètes du Ballet national de Marseille dansent sur une scène évoquant une carrière de marbre blanc, telle une page vierge pour redessiner le monde. Entre amour et haine, ces hommes et femmes s’attirent ou se déchirent, multiplient les portés aériens pour retomber au bord du gouffre. A corps perdus, ils composent une sublime allégorie de notre résistance au chaos. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole au Colisée, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** **Encoréalisation avec Le Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France et Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France dans le cadre du festival** _**Le Grand Bain**_ _Conception RONE & (LA)HORDE_ _Avec les danseur.se.s du Ballet national de Marseille_ _Coproduction : Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille et Grand Théâtre de Provence._

Spectacle dès 15 ans. De 8 à 21€

Lancés dans un décor évoquant une carrière de marbre blanc, des danseurs se livrent à une rave party apocalyptique et multiplient les portés aériens pour retomber au bord du gouffre.

