Room With A View – Ballet national de Marseille Direction (LA) HORDE | Musique de RONE Amiens, 5 mai 2022, Amiens.

Room With A View – Ballet national de Marseille Direction (LA) HORDE | Musique de RONE Amiens

2022-05-05 – 2022-05-05

Amiens Somme

(La)Horde avec le Ballet national de Marseille et le musicien RONE proposent un spectacle à la beauté brute qui explore l’effondrement de notre civilisation.

Room With A View, tel un miroir reflétant les angoisses de notre époque, parle de nous et dénonce par effet de déduction, mais jamais de manière frontale, le système capitaliste et ce qu’il impose aux individus, la violence et les révoltes sociales, le réchauffement

climatique, l’avenir incertain, la perte de sens et l’oubli… Il est question d’effondrements multiples, de souffrance des générations actuelles et de légitimes colères. Sommes-nous à l’aube d’un Nouveau Monde ? Dans un décor figurant une carrière de marbre, évoquant à la fois la déconstruction d’un socle symbolique (la civilisation moderne ?) et le théâtre antique, quinze danseurs sont en symbiose organique avec la musique de RONE (même si ce dernier n’est pas sur scène). Ils incarnent les nécessaires interdépendances au groupe et à l’environnement, la force collective des communautés et l’énergie salvatrice qui en émane. Fusion entre l’atmosphère des clubs, des raves, de la transe, les sons électros s’hybrident avec des percussions corporelles et le chant des danseurs. Dans les corps et dans les âmes, Room With A View laisse une trace indélébile, telle une mémoire anticipatrice d’un mythe fondateur pour les générations futures.

Générique

Conception artistique

RONE & (LA)HORDE

Musique

RONE

Mise en scène et chorégraphie

(LA)HORDE

Marine Brutti

Jonathan Debrouwer

Arthur Harel

Danseur.se.s du Ballet national de Marseille

Assistant artistique

Julien Ticot

Scénographie

Julien Peissel

Assistant scénographie

Eléna Lebrun

Conseiller technique scénographie

Sébastien Mathé

Création lumière

Éric Wurtz

Assistant lumière

Mathieu Cabanes

Son façade

Jonathan Cesaroni

Assistant production son

César Urbina

Costumes

Salomé Poloudenny

Assistante costumes

Nicole Murru

Hair direction

Charlie Le Mindu

Préparation physique

Waskar Coello Chavez

Répétiteur.ice.s

Thierry Hauswald

Valentina Pace

Régie

Rémi d’Apolito

Commande du Théâtre du Châtelet, en accord avec Décibels Production et Infiné. | Coproduction Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille et Grand Théâtre de Provence | Version du Ballet national de Marseille, sans RONE sur scène| Le CCN Ballet national de Marseille – direction (LA)HORDE reçoit le soutien de la DRAC Paca, le Ministère de la Culture, la Ville de Marseille et la Fondation BNP-Paribas.

