Room – Théâtre de la Ville Paris Théâtre du Châtelet, 22 mai 2023, Paris.

Du lundi 22 mai 2023 au jeudi 01 juin 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h45

mardi, vendredi

de 19h00 à 20h45

lundi, mercredi, samedi

de 20h00 à 21h45

.Tout public. payant

Retrouvailles avec la Compagnie du Hanneton et son explorateur James Thierrée.

Un lieu où habiter. Du moins le tenter. Dans cette boîte blanche à métamorphoses, tout – y compris les hautes boiseries – vit, vibre, surgit. Un brin de folie quasi surréaliste se saisit des corps, des objets, du langage. Embarquement pour le dernier opus des tempêtes sous un crâne et sur scène de James Thierrée, artiste total et chef d’une troupe de danseurs et musiciens orfèvres fougueux.

Que se passe-t-il, que tentent-ils de construire ? A chacun sa vérité. En tout cas dans cette «Room», on célèbre le mouvement, le désordre, la beauté, la réinvention perpétuelle, l’imaginaire. La chute, et l’envol.

Odile Quirot

Théâtre du Châtelet 2 Rue Edouard Colonne 75001 Paris

