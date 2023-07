Visite du « pavillon 52 » immeuble construit par le grand architecte Rudy RICCIOTTI Rooftop 52 Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite du « pavillon 52 » immeuble construit par le grand architecte Rudy RICCIOTTI 16 et 17 septembre Rooftop 52 Groupe de 10 personnes, les départs des visites se font toutes les 45 minutes

Nous avions plusieurs fois par le passé ouvert nos locaux au 69 rue de la République pour la Fresque de Madame Grignon-Faintrenie et ceci avec beaucoup de succès auprès de centaines de Lyonnais. L’idée, à l’époque, était d’ouvrir nos locaux avec des visites guidées, pour visiter 2 fresques réalisées par la Cité de la Création. L’opération s’appelait « patrimoine caché ». Aujourd’hui, nous sommes installés dans le Pavillon 52 au 5e étage (Rooftop 52) et nous souhaitons faire visiter nos locaux (en visite guidée) pendant la journée du patrimoine de Septembre 2023. Nous avons déjà pratiqué ce type de visite (avant le Covid) lors de journée portes ouvertes à Confluence (type journée du patrimoine). Cela a été encore un véritable succès en termes d’intérêt et de taux de fréquentation. Lors de cette visite en septembre 2023, nous aimerions organiser également une exposition sur la vie de Confluence à travers des tableaux réalisés par des artistes Lyonnais bénévoles. La visite guidée du Rooftop portera sur la construction de l’immeuble par l’architecte Rudy RICCIOTTI et l’histoire de la construction du quartier de Confluence.

N.B. : Comme nous l’avions fait par le passé, nous pouvons organiser des visites d’une durée d’environ 45 mn chacune, grâce à deux guides bénévoles qui connaissent l’histoire du Pavillon 52 et de Confluence.

Rooftop 52 52 Quai Rambaud Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.rokoriko.com/rooftop52/ [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/duvarry-developpement/journee-du-patrimoine »}] Une façade en béton fibré, un système d’éclairage intelligent, l’absence de faux plafond… le Pavillon52 est une création innovante et à la pointe de la performance énergétique, conçue par l’architecte Rudy Ricciotti. Elle abrite le Rooftop52, situé au dernier étage, qui offre une vue panoramique à 360°, avec sa terrasse de 600m2. Tram T1 arrêt « Musée des confluences », 5mn à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Rooftop 52