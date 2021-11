Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime RONNIE’S VISIT / AGATHE / VANCOUVER Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

RONNIE’S VISIT / AGATHE / VANCOUVER Le 106, 14 décembre 2021, Rouen. RONNIE’S VISIT / AGATHE / VANCOUVER

Le 106, le mardi 14 décembre à 18:30

Du rock dans tous ses états pour cette session hivernale, avec les ambiances sombres et minimalistes d’Agathe, les mélodies sensibles et les rythmiques énervées de Vancouver et les compositions crépusculaires et hantées de Ronnie’s Visit.

Gratuit

106 Experience Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen