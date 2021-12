Ronisia – Rock School Barbey Rock School Barbey, 17 juin 2022, Bordeaux.

Ronisia – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le vendredi 17 juin 2022 à 20:30

Après avoir tapé dans l’œil du compositeur de renom **Christopher Ghenda** (**Naza, Aya Nakamura, Keblack**), **Ronisia** assoit sa présence grâce à une reprise du titre **Dilemma** de Nelly et Kelly Rowland. Que ce soit la cover du duo américain ou ses propres morceaux, **Ronisia** installe son univers, une variation sur le même thème, l’amour sous toutes ses formes, qu’elle la joue bonne copine, amoureuse transie ou jeune femme blessée. Le titre **Atterrissage** sort en juillet 2020 et vient confirmer la naissance d’une future grande en France. C’est en septembre 2020 que le public s’empare du titre sur TikTok (11k vidéos) et organise ses propres challenges. Des copines dans une voiture qui chantent à tue-tête, des vidéos à l’image d’une artiste au cœur des préoccupations des vingtenaires et proche des gens, **Ronisia** ramène le premier single d’Or de la ville de Grigny ! La jeune chanteuse n’a pas chômé et sort **« Doucement »** le 22 janvier dernier, un titre qui s’inscrit dans la veine sentimentale des précédents avec un twist d’optimisme. Elle enchaîne rapidement avec **Toxic**, et son hit **Jolie Madame** avec **Joé Dwèt Filé** aujourd’hui single de platine qui a tourné tout l’été avant de revenir avec **Comme moi** en featuring avec **Tiakola**. **Ronisia** frappe fort avec ce crossover entre deux des artistes les plus prometteurs de la **Pop Urbaine française**. Le titre, réalisé par **Dadju** fait se rejoindre l’univers des deux artistes. Partners in Crime dans le clip, en passe-passe mélodieux sur le morceau, **Tiakola** et **Ronisia** matchent musicalement et à l’image.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

À seulement 21 ans, Ronisia est en passe de devenir l’une des artistes pop urbaine qui vont compter dans le paysage français.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T23:30:00