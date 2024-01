RONISIA PALOMA – CLUB Nimes, vendredi 16 février 2024.

Trois ans à peine dans le paysage musical français et la voici déjà disque d’or et de platine, cumulant plus de 250 millions de streams en France et sacrée « Révélation féminine de l’année » à la cérémonie des Flammes… faites place à Ronisia ! Étoile montante au parcours impressionnant et à la carrière bien engagée, l’artiste d’origine cap-verdienne s’est faite repérée sur TikTok en 2020 avec son titre « Atterrissage », qui l’a faite décoller. Hits aux sonorités afro et zouk, la jeune rappeuse de 23 ans a été bercée par ces univers dès son plus jeune âge, influencée également par la vague R’n’B dans laquelle – il n’y a plus de doute – elle excelle. ! « Era 24 », c’est le nom de son prochain opus à paraître cet hiver. La promesse d’une nouvelle ère qu’on attend avec impatience.

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALOMA – CLUB 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30