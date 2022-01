Ronisia Marseille 6e Arrondissement, 8 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Ronisia Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-06-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-08 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

24.5 24.5 Une pépite qui va compter dans le paysage pop urbain français ! Ne manquez pas Ronisia en tournée en France avec un passage sur la scène de la Cigale mardi 29 mars 2022, mais aussi en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.



À seulement 21 ans, Ronisia tape dans l’œil du compositeur Christopher Ghenda (Naza,Aya Nakamura, Keblack), grâce à une reprise du titre Dilemma de Nelly et Kelly Rowland. Que ce soit la cover du duo américain ou ses propres morceaux, Ronisia installe son univers, une variation sur le même thème, l’amour sous toutes ses formes, qu’elle la joue bonne copine, amoureuse transie ou jeune femme blessée.



Atterrissage, sorti l’année dernière, avec plus de 11k vidéos. Un succès qui permet à Ronisia de ramener le premier single d’Or de la ville de Grigny !



Après Doucement, Toxic, son hit Jolie Madame avec Joé Dwèt Filé aujourd’hui single de platine (40M de streams) qui a tourné tout l’été, Comme moi en featuring avec Tiakola (3,5M de vues / 2,4M de streams), elle a présenté Bonita.



Alors qu’elle est pleine préparation de son album qui arrivera en début d’année 2022, Ronisia partira à la rencontre de ses fans lors d’une tournée exceptionnelle dans toute la France mais aussi en Suisse, Belgique et Luxembourg !

Une pépite qui va compter dans le paysage pop urbain français ! Ne manquez pas Ronisia en tournée en France avec un passage sur la scène de l’Espace Julien le 26 mars 2022.

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-24 par