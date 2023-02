RONI KASPI + FUZEKIN + JESA LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 11 février 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

RONI KASPI + FUZEKIN + JESA LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 16.7 à 16.7 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Dès l’âge de 7 ans, Roni Kaspi découvre les percussions. Très vite, ses 1ers prix et distinctions confirment ses aspirations, puis, la jeune prodige intègre en tant que boursière la prestigieuse Berklee College of Music de Boston avant d’être repérée à l’âge de 21 ans seulement par une légende du monde du jazz, le contrebassiste Avishai Cohen. Invitée à rejoindre son trio, la jeune femme se produit désormais aux 4 coins du monde, dans les salles de concerts, festivals et clubs de jazz les plus prestigieux de la scène internationale. Grâce à l’originalité de son style et à son langage musical hypnotique, elle est aujourd’hui la batteuse que tous les grands artistes s’arrachent. Elle présentera lors de cette soirée son 1er album solo, une rencontre entre le jazz, la pop et des sons électro alternatifs. Fuzekin, c’est 3 gars des environs et… un koala, réunis autour d’un amour partagé pour tout ce qui groove, rythmes nu soul et hip-hop, sonorités électroniques, pour une musique moderne et rythmée. Des morceaux tantôt planants, tantôt joyeux ou dansants, avec et sans distorsion. Un style hybride qui ne laisse pas indifférent. Bercée par la musique afro-américaine, amoureuse des rythmes et des couleurs, Jesa se forme à Paris et développe sa créativité à travers le chant, la guitare, le piano et les percussions. Elle se met rapidement à composer, écrit des chansons. Un parcours nourri d’expériences musicales diverses et de rencontres avec des artistes éclectiques comme La Chica, Marc Copland ou encore le groupe Motel Club, qu’elle rejoint pour le live comme guitariste et chanteuse. Après 2 années de travail, elle produit et réalise son 1er EP, « Faces », voyage introspectif puissant et poétique qui verra le jour début 2023. Inspirée par des artistes comme Esperanza Spalding, Prince, Nai Palm ou encore Lianne La Havas, Jesa nous invite de sa voix suave et profonde dans un monde vibrant d’intensité et d’émotions.

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

