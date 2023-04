Soirée du Foot 4-8 place des Tilleuls, 13 mai 2023, Rongères.

L’AS Rongères organise sa soirée dansante le samedi 13 mai.



Repas réalisé par le Restaurant La Forterre de Rongères..

2023-05-13 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

4-8 place des Tilleuls Foyer la Forterre

Rongères 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The AS Rongères organizes its dance party on Saturday, May 13.



Meal realized by the Restaurant La Forterre of Rongères.

El AS Rongères organiza su baile el sábado 13 de mayo.



La comida será preparada por el Restaurante La Forterre de Rongères.

Der AS Rongères organisiert am Samstag, den 13. Mai, seinen Tanzabend.



Das Essen wird vom Restaurant La Forterre in Rongères zubereitet.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire