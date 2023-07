Fête de la terre ronfeugerai Ronfeugerai, 3 septembre 2023, Ronfeugerai.

Les Jeunes Agriculteurs de l’Orne organisent leur 45e Fête de la Terre, une bonne occasion de découvrir le monde rural et agricole.

Au programme : concours de labour, démonstration de chiens de troupeau, baptêmes de l’air en hélicoptère, labyrinthe de maïs, spectacles équestres, animations pour les enfants et baptêmes poney, démonstrations par les sapeurs-pompiers, baptêmes tracteur…

Restauration sur place possible sous forme de snacking

Venez jouer sur le stand de la MSA pour mieux connaître votre organisme de protection sociale. Vous pourrez aussi faire connaissance avec nos élus et leurs actions et en savoir plus sur le réseau des veilleurs.

Venez avec vos fournitures scolaires inutilisées en bon état, elles seront collectées sur le stand et remise au Secours populaire ensuite.

