Rone « Tour With a View »

Neuf mois de gestation pour un album inspiré par le changement climatique et nourri par les débats autour de la collapsologie : Rone a donné naissance à une œuvre qui nous parle malheureusement, profondément, d’aujourd’hui et nous presse de nous réveiller avant qu’il ne soit trop tard. Composé dans un minimalisme et une solitude qui lui sont chers, Room With A View a toutefois été finalisé hors de la zone de confort de Rone, puisque l’album a ensuite servi de toile sonore à un spectacle de danse contemporaine imaginé par le collectif (LA)HORDE accompagné de danseurs du Ballet National de Marseille. Les productions du spectacle et de l’album sont donc allées de pair, se complétant l’une l’autre, engendrant un objet artistique unique, puissant, pressant : non, ce n’est pas la fin du monde, nous rappelle Rone, mais puisque « nous faisons tous partie du problème, nous devrions tous faire partie de la solution ». Un live à découvrir au Rocher en mars prochain, pour le bonheur des fans de la première heure comme de tous les amateurs d’électro.<br><br><a href=’https://lerocherdepalmer.fr/artistes/rone/09.2021.php’ target=’_blank’>EN SAVOIR PLUS</a>

Tarif guichet :28€ / Plein tarif : 26€ / Tarif abonné : 23€

Un album construit en 2019 autour du concept de collapsologie et sorti en avril 2020 pendant le confinement : Room With A View ancre définitivement Rone dans sa drôle d’époque. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

