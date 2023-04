MARS BLEU 2023 rondisport 87 Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU 2023 rondisport 87, 6 mars 2023, Limoges. MARS BLEU 2023 6 – 31 mars rondisport 87 Gratuit Deux séances découvertes à choisir dans notre planning d’activités.

Contacter l’association pour découvrir le programme et les adresses.

06.62.64.19.59

rondisport87.limoges@gmail.com

Facebook: Rondisport 87 rondisport 87 87 rue du général catroux 87000 Limoges Limoges 87036 Magré Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:rondisport87.limoges@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T15:00:00+01:00 – 2023-03-06T18:00:00+01:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00 Rondisports 87 mars bleu

